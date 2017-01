Derfor har alle mennesker faktisk brune øyne

Du ser det ikke umiddelbart, men det er slik det er. Vi har alle sammen brune øyne.

Det skyldes melanin, som bidrar til å bestemme hud- og hårfargen vår. I øyets iris finnes det mini-melaninceller som kalles melanocytter. Det interessante her, er at disse melanocyttene bare lager en "farge" - og det er brun. Det vil si at jo flere av disse melanocyttene du har i iris, desto mørkere er øynene dine.

Lyset reflekterer forskjellige farger

Lyset spiller dessuten inn, for melanin absorberer lys. Så jo mer melanin, desto mindre lys vil absorberes. Derfor har de med mest melanin i iris, brune øyne.

Akkurat slik er det for folk med "blå" øyne også, fordi de ikke har så mye melanin i iris, slik at lyset reflekterer tilbake, ut av øyet. Dette fenomenet kalles spredning, og når lys er spredt så reflekterer det tilbake til øye i kortere bølgelengder. Og fordi de korte lysbølgene tilsvarer den blå fargen i fargespekteret, så ser øynene blå ut.