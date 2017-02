Husk tanntråd

Du har sikkert hørt det før, og det er faktisk ikke for moro skyld. Det setter seg mikroskopiske bakterier mellom tennene - de må vekk. Bruk tanntråd minimum en gang om dagen.

Ta vare på leppene dine

Tørre og flassende lepper får tennene til å se uhygieniske og stygge ut. En leppepomade gjør underverker.

Ikke glem tannlegen

Du tenker sikkert ikke over det, men et besøk hos tannlegen gjør underverker for tennene dine. Her blir tennene både renset og vasket, og tannlegen etterlater ingen bakterier.