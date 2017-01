Dette betyr disse seks formene for magesmerter

Er du en av dem som ofte går rundt med vondt i magen, så bør du lese dette!

1. Det brenner i brystet

Det kan hende du har for mye magesyre. De fleste vil kunne merke smerten like under brystbeinet. Kontakt legen - kanskje det er mat du bør unngå.

2. Det gjør vondt rundt navlen

Hvis du har blindtarmbetennelse, vil du som regel merker smerte og ømhet rundt navlen. Hvis betennelsen blir verre, kan du oppleve at smerten flytter seg mot høyre side av hoftebeinet.

3. Smerte under ribbeina

Hvis du er skikkelig uheldig, så kan du ha gallestein. Gallestein består av små klumper med kolesterol, som oppstår i galleblæren. Det kan være skikkelig vondt, og blir ofte verre etter et måltid.