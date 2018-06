Hvordan har det vært å gå rundt med aktivitetsmåler?

Jeg er veldig overrasket over hvor mye den egentlig har motivert meg til å være mer aktiv. Det er som om den lille dingsen sitter på håndleddet og prikker på meg og sier: «Kom igjen nå!» Og så brummer den og gir meg stjerner når jeg når mine daglige mål. Det er veldig forløsende å få et sånt klapp på skulderen. Det er helt klart en fordel å sette seg personlige mål, for da lurer du bare deg selv hvis du ikke når dem.

Har du endret vaner?

Ja, jeg har begynt å prioritere tiden annerledes. Det går jo ofte en halvtime her og en halvtime der til småting, så hvorfor ikke bruke den til å trene? En kveld var jeg ute og spiste på restaurant, og på vei hjem slo det meg at jeg like gjerne kunne stikke innom treningssenteret og svette litt etter herremåltidet – treningsklærne lå uansett i bilen. Før ville jeg ha dumpet rett ned i sofaen. I tillegg har jeg begynt å parkere helt i enden av parkeringsplassen på jobben bare for å få flere skritt.

Er det noen ulemper ved å bli målt døgnet rundt?

Egentlig ikke. Jeg får selvsagt dårlig samvittighet hvis jeg ikke får beveget meg og når målene mine, men det er vel så mye en fordel, ettersom det får meg i gang igjen. Jeg er utrolig glad for at jeg har fått etablert en fast rutine med trening og hyppige spaserturer.

Vil du fortsette med måleren?

Ja, uten tvil. Det er kjempelett å bruke den. Aktivitetsmåleren sitter jo bare på håndleddet og samler inn data uten at jeg trenger å gjøre noe som helst. Dessuten kan jeg følge med og se forbedringene i appen – det er jeg blitt ganske avhengig av.