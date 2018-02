Støvsuge, måke snø, rydde, vaske klær ... Hverdagen er full av praktiske gjøremål, og hvis du irriterer deg over at de tar for mye av fritiden, så les videre. For her kan du oppnå mer enn gleden over å ha det fint hjemme.

Det melder forskere som har fulgt mer enn 130 000 personer i sju år og målt hvor mye de beveger seg i hverdagen. Konklusjonen er klar: Daglig aktivitet bidrar til å forlenge livet merkbart enten du trener planmessig, går tur eller bare er aktiv hjemme.

Hvis du for eksempel gjør husarbeid i en halvtime minst fem ganger i uka, synker risikoen for tidlig død med hele 28 prosent. Og kommer du opp i hele 1 time og 45 minutter i uka, synker risikoen med hele 36 prosent.

Kilde: McMaster University