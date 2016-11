Er bilen din en bakteriebombe?

Smuler, søppel, skitne sko og fettete fingrer. Bilen din blir utsatt for litt av hvert daglig, og faktisk er det så ille at du fort risikerer å kjøre rundt i en skikkelig bakteriebombe.

I hvert fall viser en ny undersøkelse at det innvendige i folks biler er hele 55 prosent mer skittent enn et godt brukt PC-tastatur. Og enda verre, så viser det seg at bilen er mer skitten enn en gjennomsnittlig smarttelefon, som ellers er et paradis for bakterier.

Eksperter har sjekket 20 biler, og tatt stikkprøver på en rekke overflater som seter, håndbrekk, girstang, ratt og lignende. De viste at veldig mange ulike bakterier kan snike seg inn i bilen og bli sittende innvendig. For eksempel fant man mer enn 200 levende bakterier på bare et lite enkelt område rundt håndbrekket.

Tross de ganske ekle resultatene, så viser undersøkelsen også at de fleste bileiere tror bilen er en av de reneste tingene de eier. Bare åtte prosent var klar over at den kan være en potensiell bakteriebombe.