Er du sjalu?

Stoler du blindt på kjæresten, eller sniker det seg av og til inn skygger av tvil og mistro i ditt sinn? Føler du deg trygg nok til å la små episoder passere, eller lar du deg overmanne av sjalu følelser?

Det er ingen tvil om at litt skinnsyke kan være krydder i mange forhold, men det er allikevel grunn til å være forsiktig og holde øye med advarselstegnene. Hvis sjalusien får ta overhånd, kan det føre til irrasjonelle handlinger, og det vil med stor sannsynlighet kjøre forholdet i senk.

De fleste som er involvert i et langvarig forhold, frykter i en eller annen grad å bli sviktet og forlatt av partneren til fordel for en annen. De aller færreste mennesker kan si seg helt fri for sjalusi. "Det rammer altså ikke meg," sier du kanskje.

Ta testen (og vær ærlig), og du kan si med hånden på hjertet om vi tar feil eller ikke.