Få HELE sannheten om kolesterol

Hva er kolesterol?

Kolesterol er et fettstoff som inngår i alle kroppens celler, og som er nødvendig for mange av kroppens viktige funksjoner. Kroppen kan selv danne kolesterol, men vi får også i oss mye via kosten. Kolesterol sirkulerer med blodet rundt i kroppen, og fungerer som byggestein for kjønnshormonene, D-vitamin og gallesyre.

Visste du dette?

... Vi er født med kolesterol i kroppen, og babyer får enda mer fra morsmelken. Det er til og med kolesterol i morsmelk-erstatning, fordi det er så viktig for at cellene og hormonene skal fungere optimalt.

... Høyt kolesterol er arvelig. Hvis foreldrene dine har høyt kolesterol, er det ekstra stor risiko for at det gjelder deg også, og da holder det ikke alltid bare med sunn mat og mosjon for å senke det.