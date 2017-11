Triglyserider

Triglyserid er i likhet med kolesterol et fettstoff som finnes i blodet. Et høyt nivå av triglyserider i blodet forekommer særlig hos personer med fedme, diabetes og nyresykdommer, som av samme grunn også har økt risiko for åreforkalkning.

Makronæringsstoffer

Fellesbetegnelse for energigivende næringsstoffer i maten, det vil si karbohydrater, fett og proteiner samt alkohol. Bortsett fra alkohol er alle makro-næringsstoffene helt nødvendige for at kroppen kan fungere som den skal. Antonym: mikronæringsstoffer som for eksempel vitaminer og mineraler.

Grenseverdi

Angir hva som er normalt. Myndighetenes fastsatte verdi for det høyest tillatte innholdet av et uønsket stoff i et produkt, for eksempel kvikksølv i fisk eller plantevernmidler i drikkevann.

Cøliaki

Synonym: glutenintoleranse. Cøliaki er en tarmsykdom som utløses av såkalte prolaminer, en type proteiner som blant annet finnes i hvete, bygg og rug, bedre kjent som gluten. Vanlige symptomer er magesmerter, diaré og vekttap. Cøliakere har dessuten vanskelig for å utnytte næringsstoffene i maten fullt ut dersom de ikke følger en glutenfri diett..

Antioksidanter

En lang rekke stoffer som beskytter mot oksidasjon i kroppen, det vil si den prosessen som ødelegger cellene som følge av for eksempel sigarettrøyk, sollys eller forurensning, og som på sikt kan føre til kreft. Antioksidanter finnes naturlig i mange frukter og grønnsaker, men kan også opptre som tilsetningsstoffer for å øke matens holdbarhet.

Fermentering

Ordet betyr å gjære og betegner en gammel konserveringsmetode som tradisjonelt er blitt brukt til å forlenge holdbarheten til bestemte råvarer. I nyere tid har vitenskapen vist at fermentert mat blant annet kan styrke immunforsvaret og gjøre det lettere å gå ned i vekt.

Detox

Forkortelse for «detoxification», det vil si avgiftning. Brukes om rensekurer der du spiser minst mulig for å øke utskillelsen av opphopede giftstoffer. Vitenskapen har imidlertid ennå ikke klart å dokumentere at detoxkurer faktisk er i stand til å rense kroppen.

LCHF

Forkortelse for «Low Carb High Fat». LCHF-livsstilen går ut på å redusere karbohydrat-inntaket til et minimum og erstatte dem med fett ut fra tanken om at karbohydrater feter og at smør, fløte og andre kilder til mettet fett, metter og øker forbrenningen.

