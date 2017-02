Fem feil alle gjør når de pusser tennene

Du gjør garantert også disse vanlige feilene når du pusser tennene.

1. Du bruker feil størrelse på børsten

Det er ikke uten betydning hva slags tannbørste du bruker, når gebisset skal pleies. Her snakker vi ikke om hvor hard eller myk børste du bør velge. Det handler nemlig like mye om hvorvidt du kommer til med børsten eller ikke. Hvis du har en liten munn, er det ikke så lurt å velge en tannbørste med et stort børstehode.

2. Velg en myk børste

Du tenker kanskje at tennene blir renere hvis du velger en hard børste. Men det gjør bare at du skader emaljen på tennene. Og tennene blir like rene med en myk tannbørste.

3. Du pusser for hardt

Her gjelder det samme som med den harde tannbørsten. Du skader bare tannemaljen. Belegg og bakterier skal fjernes med myke sirkelbevegelser og langsomt pusses vekk - IKKE skrubbes hardt!