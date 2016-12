3. Høyt kolesterol kan skade hjertet

RETT OG GALT

Riktignok kan man se avleiringer av kolesterol i forkalkede blodårer, men det er ikke bevist at et høyt kolesteroltall alltid øker risikoen for å utvikle hjerte- og karsykdom. Undersøkelser viser faktisk at eldre mennesker med lavt kolesterol til og med har økt risiko for å dø av hjerte- og karsykdommer sammenlignet med dem som har høyt kolesterol. I virkeligheten er det viktigere å se på forholdet mellom det totale kolesteroltallet og det gode HDL-kolesterolet, som holder kretsløpet friskt. Det har nemlig størst betydning for helsen. Dette forholdet bør helst ligge under 6,0. Er du under 5,0, er det enda bedre, mens 4,0 er helt optimalt for hjertehelsen.