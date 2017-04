Fem ting du garantert kjenner til når det er den tiden av måneden

De dagene i måneden når du har mensen, er ikke helt som alle andre dager. Sjekk om du ikke også alltid:

Får lyst på noe søtt

Du manglet bare litt grønnsaker, men du går ut av butikken med både sjokolade, is, lakris og cookies. Før du går og legger deg, har du spist opp alt. " Jeg må ha godt, for det er synd på meg", trøster du deg selv - og gjentar seansen dagen etter.

Har humørsvingninger

Det ene øyeblikket er du i godt humør, det neste fnyser du av alt og alle eller bryter ut i gråt. Et galt blikk fra mannen din, en negl som knekker eller at det er tomt for melk i kjøleskapet, kan være det som er utslaget.

Er ekspert på å skjule bind og tamponger

Selv om menstruasjon er helt naturlig, er det de færreste som trasker av gårde mot toalettet med en tampong helt åpenlyst i hånda. De fleste av oss utvikler gjennom årene en finslepen teknikk for hvordan vi diskret sniker bind eller tamponer inn i håndflaten, opp i ermet eller ned i lomma.

Har paranoia om å blø gjennom

De lammende sekundende, der du frykter at du har blødd gjennom, er SÅ forferdelige. Når naturen nå synes at vi kvinner skulle utstyres med blødninger, hvorfor har den ikke gitt oss et hode som kan dreie 180 grader, slik at vi raskt kan sjekke oss selv bakfra?

Blir avhengig av varmeputa

Smerter i underlivet er en hyppig gjest, og du bruker mer tid i senga enn ellers. Det eneste selskapet du har lyst på under dyna, er din gamle, gode varmepute, men den er da også veldig velkommen.

