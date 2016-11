Fem ting du og partneren din bør snakke om hver eneste dag

Snakk om gode minner

”Husker du den gangen ... ” er umiddelbart en god begynnelse. Gode og glade minner får følelsene fra den gang dere møtte hverandre opp i begge to. Den gang dere datet, ble gift, fikk barn osv.

Hva elsker dere aller mest ved hverandre?

Det trenger ikke å bli klisseromantisk. Men det kan være fint for dere begge å vite hva dere setter pris på ved hverandre. Det er fort gjort å ta hverandre for gitt.

Husk å bli enige om forventninger

Hvis man ikke husker å sikre seg at den andre er med på hvordan lørdag formiddag skal brukes, eller hvem som handler inn, kan det bli rot. Sørg for at kommunikasjonen er i orden, og at begge er med på hva som skal skje.