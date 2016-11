Fem typer hoste - dette betyr din

1)Du er forkjølet

Hosten din kan høres tørr ut, som en sel som gjør, eller det kan komme opp litt slim. Hosten er ofte verst om natten, og det er liksom en kilende fornemmelse bak i svelget. Hosten skyldes nemlig at snørr og slim renner ned i halsen og irriterer nervespissene slik at de trigger hosten. Du kan lindre forkjølelsen og åpne luftveiene ved å sitte med ansiktet over en skål med dampende vann i 5-10 minutter.

2)Du har astma

Hosten din er tørr og rallende, og innåndingen er hvesende. Hvis du har astma, så er det betennelse i luftveiene og det er dette som gir deg problemer med innånding og hoste. Hosten blir verst om natten eller hvis du trener. Har du mistanke om at hosten skyldes astma, så kontakt legen din.