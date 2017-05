Få frisk luft

Frisk luft og dagslys gir deg umiddelbart ny energi til å klare hverdagen. Sett deg utenfor og nyt den friske lufta - eller enda bedre; gå en tur i grønne omgivelser. Det virker avstressende og øker overskuddet.

Hold blodsukkeret stabilt

Sjekk om du er avhengig av sukker Mosjoner Du merker sikkert selv at trening gir deg masse energi og overskudd. Prøv å få minimum en halv times mosjon hver dag. Hvis du føler deg stresset, så unngå hard intervalltrening og gå eller lunt en lang tur i naturen i stedet for.

Sukker gir deg et kick, men det går dessverre fort over og etterlater deg enda trøttere og tom for energi. Det er derfor lurt å takke nei til søtsakene, og fokusere på å holde blodsukkeret stabilt i stedet. Det gjør du ved å spise regelmessig, velge fiberrike karbohydrater og ved å spise litt protein og fett samtidig.