Fire dårlige vaner som egentlig er sunne

Går du rundt med konstant dårlig samvittighet overfor vaner som egentlig ikke er usunne deg?

Vi har samlet noen av de vanene som mange av oss anser for dårlige - men som egentlig er sunne for oss!

#1 - Du drikker for mye kaffe

Folk som drikker for mye kaffe ( minimum tre kopper om dagen) har en lavere risiko for å bli rammet av flere ulike kreftformer. Kaffe inneholder tross alt store mengder antioksidanter. Men ... husk at du ikke lar kaffen erstatte vann!

#2 - Du klarer ikke å sitte i ro

Klarer du ikke å sitte på kontorstolen uten å vippe med tærne, tromme med fingrene, reise deg opp og gå rundt - så har du nok en lavere KMI enn så mange andre. En studie viser at de som har vanskelig for å holde seg i ro, ofte forbrenner hele 350 kalorier mer om dagen - selv om all aktiviteten ikke er tilsiktet.

