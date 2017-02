Fire dårlige vaner som ødelegger helsen

Et sunt liv handler ikke bare om å spise brokkoli i lange baner og trene så svetten spruter. Det handler like mye om å være glad og i balanse. Derfor risikerer du å spenne bein på deg selv hvis du blir litt for besatt av helse. Her er noen typiske dårlige vaner, som du med fordel kan droppe.

1. Du veier deg igjen og igjen

Du får ikke noe konstruktivt ut av å studere badevekten på nært hold flere ganger daglig. Helsen din er så mye mer enn et tall på en vekt, og du risikerer bare å ødelegge humøret hvis den plutselig viser 0,5 kilo mer enn i går.

2. Du spiser mat du hater

Hater du blomkål? Så slutt og spise det! Selvsagt er det viktig å spise sunt, men det finnes et hav av herlige råvarer der ute, som kan gi deg det du trenger. Så dropp tvangsspisingen, og ha fokus på de tingene du elsker og som motiverer deg til sunne spisevaner.