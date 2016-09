Fire faresignaler du må være oppmerksom på når du møter svigerfamilien

1. De roper

Finnes det noe mer irriterende enn folk som roper til hverandre? Tenk over at kjæresten din er vokst opp med at man roper til hverandre, for hvem gidder det i det lange løp?

2. De har ingen grenser

Det er ikke noe som er bedre enn en svigerfamilie som involverer seg og er interessert på dine vegne. Men det er grenser for når svigerfamilien bør blande seg i parforholdet. Blander de seg i private anliggender fra starten, vil deres valg og beslutninger i parforholdet veldig raskt også involvere svigers.