Fire grunner til at julen er sunn for deg

3. Du synger

Man kan ikke synge og være sur samtidig, og nettopp derfor er det supersunt å synge av full hals på "Glade jul" når dere går rundt juletreet. Sang reduserer ikke bare stress og gir bedre selvtillit, det styrker også immunforsvaret og senker blodtrykket ditt.

4. Du er sammen med familie og venner

Kroppen din kommer til å takke deg for at du løper fra det ene julearrangementet til det andre. Et rikt sosialt liv har nemlig positiv innflytelse på vekten og hjertehelsen, og gir mindre risiko for depresjon. Og det er ikke nødvendigvis antallet relasjoner som betyr noe. Det viktigste er at du føler deg tett knyttet til dem.

