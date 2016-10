Fire måter du puster feil på

2. Du gjesper

Nei, du er ikke trøtt. Egentlig har du bare glemt å puste. I gjennomsnitt trekker et voksent menneske pusten åtte-tolv ganger i minuttet. Hvis du trekker pusten færre ganger enn det, vil du automatisk begynne å gjespe fordi hjernen får signaler om at du mangler oksygen.

3. Sover på ryggen

Når du sover på ryggen, belaster du luftveiene mer enn nødvendig. Det skyldes at magen og halsen blir trykket ned mot madrassen og gjør det vanskeligere å puste inn.

4. Én dyp innpust

"Tell til ti, og ta en dyp innpust". Slik lyder ofte rådet hvis du er stresset og trenger å slappe av. Men ifølge forfatteren av boka "Oxygen Advantage", Patrick McKeown, er det ikke alltid lurt med en slik dyp innånding. Han mener nemlig at en dyp innpust gjør at du trekker inn altfor mye luft, og dermed bryter ned den mengden som skal gå til hjernen fordi CO2-nivået er blitt for høyt.