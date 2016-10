Fire OVERRASKENDE ting som gjør deg oppblåst

3. Du drikker på feil tidspunkt

Hvis du drikker for mye vann før et måltid, blir magesyren fortynnet, noe som gjør det vanskelig for kroppen å fordøye det du inntar. Det er lurt å slutte og drikke 30 minutter før måltidet og vente 30 minutter etterpå, slik at maten er kommet godt ned i magen før du drikker.

4. Du bruker sugerør

Når du bruker sugerør, inntar du masse luft som i likhet med tyggegummi blir fanget i tarmene dine.