Fire tegn på at du drikker for mye kaffe

For mye kaffe kan fort gi kjedelige bivirkninger. Bare sjekk disse fire tegnene!

1. Du har for mye energi

Du har sikkert kjent at du begynner å riste eller skjelve i hendene hvis du har drukket for mye kaffe. Selv om du kanskje ønsker deg mer energi, så er det fort gjort å drikke for mye kaffe. I tillegg til skjelvinger, kan også hjerte slå raskere - og noen er så uheldige at de får angst- og sinneutbrudd.

Tips! Hvis du elsker kaffe, så prøv en koffeinfri versjon slik at du slipper de uheldige bivirkningene.

2. Du blir trøtt i løpet av dagen

Det er liten tvil om at koffeinen i kaffen kan gi deg et skikkelig energikick. Men studier viser at spesielt produktive mennesker får behov for å sove midt på dagen, og jobber vesentlig tregere når de drikker for mye kaffe.