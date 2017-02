Fire vaner du bør droppe på jobben

1. Sittefellen. De fleste sitter allerede en del timer hjemme, så hvis arbeidsdagen også rommer åtte timer på rumpa, blir sitteregnskapet fort veldig høyt.

En australsk studie har vist at personer som sover for mye ( over ni timer hver natt ), sitter for mye (over sju timer om dagen) og ikke er aktive nok (under 150 min. i uka), har fire ganger så stor sannsynglighet for å dø tidlig, sammenliknet med personer som ikke har disse dårlige vanene. Så reis deg opp!

2. Dårlig holdning. Jo dårligere ryggsøylen din har det, desto større sannsynlighet er det for at du vil trenge hjelp til vanlige gjøremål (som dusjing og spising) når du blir gammel. Det er derfor god grunn til å jobbe med å ha en sterk holdning.

I tillegg har en amerikansk studie vist at en god holdning øker det daglige energinivået.

3. Lunsj foran PC-en. Du bør ta pause for å sosialisere med kollegene dine. Studier har vist at gode forhold til kolleger og sjefer reduserer følelsen av ensomhet og sosial isolasjon.

Undersøkelser har også vist at en vanlig kontorplass er mer skitten enn et toalettsete, så det er ikke det mest hygieniske stedet å innta maten sin.

4. Ingen utendørspauser. Selv få minutter ute i grønne omgivelser har en positiv innvirkning på vår mentale helse. En australsk studie har vist at bare ved å oppholde deg 30 minutter i uka i en park eller en skog senker du både risikoen for høyt blodtrykk og depresjon.