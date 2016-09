13 kreftformer du kan forebygge med mosjon

Nå er det enda en god grunn til å hoppe i treningstøyet og begynne å trimme. Faktisk er det 13 nye, gode grunner.

Ny forskning har nemlig funnet en sammenheng mellom mosjon og lavere forekomst av hele 13 forskjellige kreftformer.

I et stort forsøk har amerikanske og europeiske forskere samlet inn data fra hele 1,44 millioner forsøkspersoner som ble spurt om de drev med hard eller moderat trening, og hvor mye tid de brukte på treningen.

Forsøkspersonene ble fulgt gjennom 11 år, og mosjonsvanene ble målt opp mot forekomsten av 26 ulike kreftformer.

Resultatet viste at de 10 prosent mest aktive hadde en lavere forekomst av 13 ulike kreftformer sammenlignet med de 10 prosent minst aktive.

Redusert risiko for kreft tross røyking

De 13 kreftformene og deres lavere forekomst i prosent var:

Kreft i spiserøret: 42 % lavere forekomst.

Leverkreft: 27 %

Lungekreft: 26 %

Nyrekreft: 23 %

Magekreft: 22 %

Kreft i livmoren: 21 %

Leukemi (AML): 20 %

Benmargskreft: 17 %

Tykktarmskreft: 16 %

Hode- og halskreft: 15 %

Endetarmskreft: 13 %

Blærekreft: 13 %

Brystkreft: 10 %

For 10 av kreftformerne reduserte treningen faktisk forekomsten uavhengig av forsøkspersonenes BMI og røykevaner.

Eneste malurt i begeret var at trim tilsynelatende også hang sammen med en 27 prosent økt risiko for føflekkreft. Ifølge forskerne kan det skyldes at mosjonistene oppholdt seg mer utendørs, og derfor var mer eksponert for skadelige solstråler.