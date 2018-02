Åtte råvarer som styrker immunforsvaret

Det kan faktisk sies superkort. Drikker og spiser du Cultura, fet fisk, kål, fullkorn og mørke bær - så har du tatt et stort skritt for å få et sterkere immunforsvar og færre sykedager.

Vil du ha den litt utvidede versjonen, så får du her åtte konkrete råvarer som alle inneholder minst et godt og aktivt stoff som utgjør en forskjell.

1. Styrk immunforsvaret med CULTURA

Over 50 prosent av kroppens immunforsvar er knyttet til tarmfloraen. Derfor er det lurt å flette inn probiotiske bakterier i kostholdet. De kan nemlig utkonkurrere skadelige bakterier og dermed holde det indre immunforsvaret i toppform, slik at det kan bekjempe virus mer effektivt. Best effekt gir melkesyrebakterier av arten Lactobacillus acidophilus, som du finner masse av i Cultura. Velg naturell-varianten, uten frukt og sukker.

Slik kan du spise det: Spis det som frokost med frisk frukt eller mysli, bruk det i smoothien eller i dipper og dressinger til salater og grønnsakstaver.

Anbefalt mengde: Sats på å få i deg 2-3 dl Cultura om dagen.

Alternativer: Andre yoghurter som er syrnet med probiotika gir samme effekt. Det gjelder for eksempel kvarg, kefir og biola. Hvis du ikke er så glad i surmelkprodukter, kan du kaste deg over fermentert kål som sauerkraut, som også inneholder mange probiotiske bakterier.

2. Styrk immunforsvaret med MAKRELL





Slik kan du spise den: Grill den og servér den til middag. Spis den røkt sammen med en god salat eller ta en brødskive med makrell i tomat til lunsj. Anbefalt mengde: 200 gram fet fisk i uka, fordelt på en middag og tre lunsjer.

Makrell bugner av D-vitamin, som aktiverer kroppens meget viktige T-celler. De kan best beskrives som immunforsvarets dreperceller, som er klare til å gå i strupen på vinterinfluensaen. Makrellen byr også på masse omega-3-fett, som også styrker immunforsvaret fordi de påvirker kroppens produksjon av hormonet prostaglandiner.



Alternativer: Alle former for fet fisk, for eksempel sild, laks, ørret, ål og kveite har mye av det viktige D-vitaminet samt omega-3-fettsyrer. Varier gjerne mellom de ulike variantene.

