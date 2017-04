Type 2-diabetes kan ramme alle

Trøtthet og tørste er bare noen av de små tegnene på at du kanskje har type 2-diabetes.

Tidligere ble sykdommen kalt aldersdiabetes, men den har utviklet seg til en folkesykdom som kan ramme alle, uansett alder. I Norge har 200 000 diagnosen, men tallet kan være dobbelt så høyt hvis vi tar med dem som ikke vet at de har sykdommen. I tillegg anslås det at rundt 700 000 nordmenn går rundt med forstadier og vil utvikle type 2-diabetes i løpet av de kommende årene, med mindre vi gjør noe nå.

Diabetes innebærer at sukkerinnholdet i blodet er for høyt. Årsaken til at så mange kan ha en så alvorlig sykdom uten å være klar over det, er at symptomene kan være vage og ofte kommer snikende. Det kan derfor ta årevis før man oppdager at noe er galt. Det er som regel ikke sukkersyken i seg selv som er problemet men de mange, og svært alvorlige, følgesykdommene.

Dette skjer i kroppen når du har sykdommen

I mage- og tarmkanalen fordøyes maten du spiser, og så transporteres den via leveren ut i blodet som blodsukker. Når blodsukkeret stiger, sender bukspyttkjertelen hormonet insulin ut i blodet. Insulin fjerner sukkeret fra blodet og fører det ut til celler som trenger energi. Ved type 2-diabetes produserer ikke bukspyttkjertelen nok insulin, og insulinet virker heller ikke så godt. Derfor holder blodsukkeret seg høyt.

Søtt blod gjør kroppen sur

Hvis man ikke får blodsukkeret under kontroll, kan det gå forferdelig galt, for høyt blodsukker vil rett og slett ødelegge kroppen. Det skader øynene og kan føre til blindhet, og det ødelegger nyrene, slik at du får problemer med å bli kvitt avfallsstoffer. Videre kan nervesystemet bli skadet, slik at blodårene forkalkes og du risikerer å få blodpropp.

Arvelighet spiller en stor rolle for om du får diabetes, men selv om du er genetisk disponert, kan du redusere risikoen betraktelig ved å endre livsstilen. Har du allerede fått sykdommen, kan du redusere risikoen for å få varige skader på øyne, nerver, nyrer og hjerte – eller til og med slå sykdommen helt tilbake – hvis du får blodsukkeret under kontroll. Jo tidligere du gjør noe, jo bedre.