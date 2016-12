Bli kvitt forkjølelsen på 24 timer

09:00

Forsvar deg med en morgenshot

Frukt og grønt gir deg mange næringsstoffer som får fart på immunforsvaret. Kål og fargerike bær beskytter for eksempel kroppen mot noen av de skadelige stoffene som dannes når oksygen transporteres rundt i kroppen, mens ingefær hindrer at virus fester seg i svelg, bryst og nese. Slik får kroppen optimale forutsetninger for å ta opp kampen mot forkjølelsen.

Fin oppskrifter på de sunneste juicer og morgenshots her.

10:30

Takle virus med te og honning

Te bugner av antioksidanter som styrker immunforsvaret. Det er gull verdt nå hvor nettopp immunforsvaret jobber på høygir for å slå tilbake forkjølelsen. Ha gjerne i en skvett honning, for den kan lindre spirende halsvondt ved å legge en bakteriedrepende hinne over ditt ømme svelg.

12:00

Bruk frø som førstehjelp til lunsj Både sesamfrø og pinjekjerner er rike på mineralet sink, som effektivt bekjemper snørr og snue. Undersøkelser viser at en real dose sink i løpet av det første døgnet av en forkjølelse, er så effektivt at du kan regne med færre sykedager totalt sett.

Du kan bl.a. drysse sesam på laksesalaten eller tilsette linfrø i knekkebrødet