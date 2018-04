Bli kvitt oppblåst mage

TIPS 3 mot oppblåst mage: Gode toalettvaner

Du liker best å gå på do hjemme når naboen under har gått på jobb og naboen over spiller høy musikk, så du venter og venter og venter ... Men når du undertrykker den naturlige trangen, blir det til slutt vanskelig å merke den. Dette kan gi forstoppelse og forstoppelse gir oppblåst mage.

En av de viktigste tingene du kan gjøre for å unngå at lufta hoper seg opp, er å gå på do når du må. Sett en skammel under føttene, slik at beina er hevet når du sitter på do. Dette retter ut tarmen, og får musklene til å slappe av og du blir kvitt det du skal.