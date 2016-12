Bør jeg spise når jeg er syk?

De færreste av oss har den helt store appetitten når vi er syke. Likevel kjenner vi alle det gamle rådet om at vi må spise for å bli friske. Forskning har imidlertid vist at det ikke alltid er riktig.

Virus vs. infeksjon

Selv om de fleste av oss tror at vi bør spise for å bli friske, så er det ikke alltid slik det henger sammen. Forskning har nemlig vist at det er forskjell på hvordan man bør spise, alt ettersom du har et virus eller en infeksjon.

Forskere fra Yale University har undersøkt hvordan mus reagerte på å spise når de hadde henholdsvis et virus og en infeksjon. Resultatet viste at det hjalp på musenes tilstand å spise når de var rammet av et virus, men at tilstanden ble forverret for de musene som var rammet av en infeksjon.