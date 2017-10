Symboler på kvinnelighet eller seksuell status. Praktiske matstasjoner og trøstemidler. Kilde til stor nytelse – og til frykt for farlig sykdom. Brystene har mange funksjoner og får meget fokus.

Hvordan ser dine ut?

Utseende er primært genetisk bestemt. Du arver puppene dine! Men utover det har vekt, hormonnivå og andre faktorer betydning for hvordan brystene ser ut. Hos de fleste kvinner er dessuten det ene brystet mindre enn det andre.

Spis deg til større bryster

Det verserer en rekke historier om hva man skal spise for å få større og fastere bryster. For eksempel har det vært hevdet fra professorhold at stearinsyren i mørk sjokolade gir fastere bryster.

Den eneste sikre måten er imidlertid å la være å spise så mye at du legger på deg, ettersom en tredel av brystene består av fett. Og det er jo ikke heldig, med mindre du er undervektig. Og hvis du går ned i vekt, vil brystene bli mindre.

Hvordan blir brystene dine?

Det er ingen vei utenom: Brystene vil komme til å henge med alderen. Allerede fra 30-årsalderen begynner bindevevet i kroppen å miste spensten, og det er årsaken til at brystene siger stadig lengre ned.

Har du vært gravid, blir binde vevet enda slappere fordi det utvider seg under svangerskap og amming. Det beste du kan gjøre for å.motvirke tyngdekraften, er å vente med å bruke bh til du er rundt 20 år, og bruke sports-bh hver gang du trener (se også Bh-er). Sørg også for å holde deg i form, ettersom mosjon setter fart på blod sirkulasjonen.

Bryster og sex

Brystene er en erogen sone, det vil si at de responderer på seksuell tenning og berøring. Spesielt brystvorten og området rundt er utstyrt med mange sanseceller som kan reagere på stimulering ved å øke blodtilstrømningen til brystet. Det får brystvorten til å bli hard.

Saltvann eller silikon?

Antallet brystoperasjoner har eksplodert. Det skyldes både økt interesse for å få større eller mindre bryster, og fl ere rekonstruksjoner etter kreft og forebyggende . erning av bryster ved arvelig disponering for kreft. Ifølge eksperter skyldes økningen også at metodene er blitt bedre, komplikasjonene mindre, inngrepene mer akseptable i o. entligheten, og at fl ere kvinner overlever brystkreft og velger rekonstruksjon.

Kvinner som får utført et kosmetisk plastikkirurgisk inngrep på brystet, er gjennomsnittlig 30–34 år og får lagt inn 300 milliliter silikon. Kvinner som får utført en rekonstruksjon, er gjennomsnittlig 50–54 år gamle, men det er stor aldersspredning i begge gruppene.

PMS

Brystene er ytterst følsomme overfor hormonnivået i blodet, spesielt østrogen og progesteron, som gir ømme bryster før menstruasjonen. Det kan være svært smertefullt, spesielt når man trener. Ifølge eksperter kan man redusere ømheten ved å kutte ned på ko­ einholdige drikker og salt og få i seg mer D-vitamin, omega-3 fra fi sk, samt kalsiumholdig mat som grønne grønnsaker, magre melkeprodukter og nøtter. Hvis ømheten i brystene ikke følger menstruasjonssyklusen, kan den skyldes graviditet eller alvorligere tilstander, for eksempel en svulst. Selv etter menopausen kan kvinner få ømme bryster, spesielt hvis de tar hormontilskudd.

Brystene vokser!

Kjertlene (som utgjør to tredeler av brystet) vokser som følge av hormonpåvirkning under graviditet og menstruasjonssyklus. Hos en gjennomsnittlig kvinne er brystene derfor minst omtrent en uke etter at mensen har startet og størst i den siste delen av syklusen.

Symbolverdi

Brystene har stor symbolverdi. Kvinnebrystet er unikt blant hunnpattedyr, ettersom det er synlig ikke bare under graviditet og amming, men gjennom hele kvinnens kjønnsmodne liv. Derfor mener enkelte historikere at kvinnebryster er blitt et av tidens sterkeste seksuelle symboler.

[bodylink]