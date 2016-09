DENNE treningsfeilen svekker immunforsvaret

Forkjølelses-sesongen står for døra, og hvis du ikke vil gå rundt med konstant skrantende helse hele høsten, så husk og slappe av når du har trent hardt.

En ny studie viser at bare to dagers intensiv crossfit-trening på rad, er nok til å svekke immunforsvaret og dermed gjøre deg mer utsatt for infeksjoner eller forkjølelser.

Full styrke i musklene

De brasilianske forskerne bak forsøket satte ni erfarne crossfit-utøvere til å gjøre to forskjellige WODs (workout of the day) med 24 timers mellomrom. '

Etter den andre WOD kunne forskerne konstatere at deltakernes immunforsvar var svekket. Overraskende nok var det ingen nedgang i muskelkraften, så deltakerne presterte like bra som i den første treningsøkten. De kan altså ha følt seg fysisk ovenpå selv om immunforsvaret kjørte på svekket kraft.

Mosjon gir færre sykedager

At hard trening svekker immunforsvaret kortvarig, er selvsagt ingen unnskyldning for å unngå mosjon. For i det lange løp, så styrker trening immunforsvaret markant, så lenge du bare husker å respektere kroppens behov for restitusjon.

Helt konkret har en undersøkelse for eksempel vist at du får halvparten så mange dager med forkjølelse hvis du regelmessig er fysisk aktiv, sammenliknet med hvis du er inaktiv.