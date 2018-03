Senk blodtrykket i badstua

Hvis du er så heldig at det finnes en badstue på et treningssenter eller svømmehall i nærheten, så benytt deg for all del av muligheten. Flere under-søkelser viser at badstua er bra for kroppen, og en splitter ny finsk studie konstaterer at en dose med hett velvære faktisk forebygger høyt blodtrykk. Risikoen sank med hele 24 prosent hos testgruppa som tok badstue to–tre ganger i uka, sammenlignet med dem som ikke gjorde det. Kilde: University of Eastern Finland

Det er flere grunner til at badstua er bra for hjertet, mener forskerne. Varmen styrker blodkarene og gjør at du slapper mer av både fysisk og mentalt.

Dette viser forskningen: Jo mer, jo bedre