7. Hold deg varm

Pakk deg godt inn i de kalde vintermånedene når du oppholder deg utendørs. Bruk for eksempel ullbokser, slik at blæra ikke blir kald. Pass også på at du ikke sitter på kalde underlag.

8. Tren bekkenbunnen

Prioriter bekkenbunntreningen på lik linje med all annen trening, også selv om du ikke har født barn. Er du i tvil om hvordan du gjør knipeøvelser, så bruk endetarmsåpningen som kontrollområde. Det er her du kjenner det best.

Ligg på ryggen med lett bøyde bein, og la hendene hvile på underlivet. Knip mens du teller sakte til fem, og slapp av i 10 sekunder. Gjenta 5 ganger.

Utfordre deg litt ekstra ved å gjøre øvelsen enten sittende eller stående. Prøv å holde knipet mens du for eksempel reiser deg fra en stol.

Her finner du sju øvelser som gir deg en sterkere bekkenbunn.

9. Velg bestemortruser

Vær snill mot underlivet og velg en truse som sjenerer minst mulig og samtidig sikrer optimal varmetransport. Hvis du ikke har problemer med underlivet, kan du godt bruke stringtruse, men er du av og til plaget, er ikke undertøy som gnager noen god løsning.