Kanskje du helst vil vente med å gå skikkelig på do, til du er hjemme på ditt eget trygge toalett. Kanskje er det bare skikkelig ubeleilig når du kjenner at nummer to banker på - så du holder deg, og venter til det passer bedre å gå på do. Men uansett hva, så er det veldig usunt hvis du ikke lar naturen gå sin gang når den insisterer. Her ser du hva som skjer i kroppen din når du holder deg for lenge.