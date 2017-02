Dette vitaminet bør du spise, hvis du har vondt i magen

Akkurat nå er det vanskelig å gi manglende D-vitamin skylden for irritabel tykktarm, men det er helt klart noe som tyder på at det er tilfellet. Hvis du er i tvil, er det alltid lurt å kontakte fastlegen, slik at du kan finne ut hvor problemet har oppstått og hvordan du løser det best mulig.

I tillegg til at D-vitamin reduserer betennelse, så booster det også humøret, OG gjør deg mindre mottakelig for depresjoner. What´s not to like!??

Hvis du vil finne ut om du mangler D-vitamin (eller mest sannsynlig hvor mye du mangler), så bør du kontakte legen din.





TIPS!

1. Ta D-vitamin som kosttilskudd

2. Få D-vitamin fra solen

Slik får du nok D-vitamin