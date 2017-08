Dette kan du gjøre ved diaré og matforgiftning

Du kan forebygge mageinfeksjon ved å ta tilskudd med melkesyre­bakterier, drikke flaskevann eller kokt vann og unngå isbiter i ferien. Dessuten er det viktig med god hygiene hjemme på ditt eget kjøkken. De fleste infeksjoner er heldigvis relativt milde og går over av seg selv. Har du blodig diaré eller høy feber, bør du derimot kontakte lege. Det viktigste er at du får i deg rikelig med væske. Drikk gjerne vann tilsatt en knivspiss salt og et par skjeer sukker per liter.

Du kan også spise jordskokker - de tar knekken på de dårlige bakteriene.