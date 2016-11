Disse fem matvarene bør du holde deg unna hvis du vil unngå hodepine

4. Sett rødvinen på hylla

All alkohol i rikelige mengder kan gi massiv hodepine dagen derpå, men noen typer alkohol - spesielt dem med et høyt innhold av histaminer - kan hos noen utløse hodepine selv i små mengder. Rødvin og øl er noen av drikkene som har et spesielt høyt innhold av histamin.

5. Spis mindre omega-6-fett

Forholdet mellom hvor mange omega-3-fettsyrer og omega-6-fettsyrer man inntar, har betydning for hvor ofte man får hodepineanfall. De fleste av oss for altfor mye omega-6-fett, som er det du finner i for eksempel solsikkeolje, og som industrien putter i alt fra kjeks til ferdigretter og majones. Hvis vi i stedet putter i oss flere matvarer med mange omega-3-fettsyrer som fet fisk og valnøtter på tallerkenen, kan vi ifølge den nye studien spare oss selv for den irriterende hodepinen.

