En gynekologisk undersøkelse varer som regel bare noen få minutter. Men du kan rekke å få mange tanker gjennom hodet mens du ligger der med beina i bøylene.

Vi har stilt gynekolog Christine Felding fem vanlige spørsmål, så du skal slippe å lure på dem neste gang du skal til gynekolog.

1. Hva tenker du hvis jeg ikke har barbert meg nedentil?

" Noen få pasienter unnskylder seg for at de ikke har barbert seg nedentil. Jeg svarer alltid at det er meg revnende likegyldig. For moro skyld hender det jeg sier at jeg ikke skal fortelle det til noen."

2. Hva er det ekleste du har opplevd?

”Et par ganger i året kommer det en pasient som har glemt en tampong i skjeden i opptil flere uker. Det er faktisk ikke noe som lukter så vondt som når den skal ut. Det er skikkelig ille!”