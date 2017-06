Fem ting som påvirker den mentale helsa

3. Stress kan være genetisk bestemt

En studie fra Archives of General Psychiatry viser at folk med et lavt innhold av det stress-relaterte genet var mye mer negative i stressede situasjoner sammenliknet med andre. Det lave innholdet av genet kan være arvelig - og da hjelper det uansett ikke hvis du vil unngå stress og angst..

4. En sunn kropp påvirker sinnet

Det er ikke tull at kropp og sinn henger sammen. Hvis du sørger for å spise sunt og variert, samt å trene regelmessig, vil du føle deg både gladere, ha mer overskudd og være mye mindre stresset.

5. Angst kan påvirke hjertet

En studie viser at folk som lider av panikkangst har mye større risiko for å få hjerteinfarkt og hjerterelaterte sykdommer. Symptomene er blant annet voldsomme svettetokter og rask pust. Vi anbefaler at du kontakter fastlegen din umiddelbart.