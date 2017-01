Førstehjelp til snørr og tett nese

Snyter du deg hele tiden? Bli hjemme!

Er du så snørrete at du må snyte deg og i tillegg nyser og hoster - så er det best å bli hjemme, hvis du vil unngå å smitte kollegene.

Hver gang du snyter deg, øker du risikoen for å sette smittespor, så husk å vaske hendene godt hver gang.

Legg deg under dynen, hold føttene varme og ta eventuelt litt Echinacea, som er et konsentrat fra planten rød solhatt. Undersøkelser har vist at det kan redusere symptomene på forkjølelse med opptil et døgn.

Drikk noe varmt - gjerne neo med en bitter smak, som sitron, da dette skal ha god effekt mot tetthet. Hønsekjøttsuppe kan også lindre eventuell hoste. Du kan i tillegg prøve å få bukt med den tette nesen med nesespray eller nesedråper.