Hurra! Sjokolade er bra for hjertet

De fleste av oss har ingen problemer med å finne en god unnskyldning for å spise sjokolade, men de fleste får også dårlig samvittighet etter at vi har puttet i oss de deilige godbitene. Slik trenger det imidlertid ikke være mer.

Sjokolade hver dag

De fleste visste nok at det har vært snakket om at sjokolade kan forsvares som sunt for helsen vår. Men de færreste visste kanskje at daglig inntak av sjokolade faktisk kan ha god effekt på hjertet vårt.

Forskning fra Brown University har, med deltakelse av 1139 testpersoner, undersøkt hvordan antioksidanten flavanol, som finnes i kakaoplanten, påvirker hjertet. Forskerne fant ut at et daglig inntak av 600 mg flavanol, som finnes i mørk sjokolade, kan redusere risikoen for å utvikle hjertesykdommer betraktelig.

Årsaken til at et daglig inntak av flavanol gavner hjertet, er at det sørger for en jevn og konstant oksidasjon av blodet.

