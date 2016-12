Hurtigguide til fire vanlige mageonder

1. Oppblåst mage

Symptomer: Oppblåst og struttende mage - illeluktende og kanskje bråkete fjerter.

Vanlig årsak: Balansen mellom de sunne melkesyrebakteriene og forråtnelsesbakteriene i tarmen har forskjøvet seg, til fordel for sistnevnte, som er skadelige hvis det blir for mange av dem.

Løsning: Spis godt med probiotiske surmelksprodukter – de fremmer nemlig veksten av de sunne tarmbakteriene. Hjelp også de sunne tarmbakteriene med mye prebiotiske fibre, fra fiberrike flakes, rugbrød eller andre ting og sørg for å bli kvitt tarmluften slik at du lindrer ubehaget. Luft som blir i magen, blåser opp tarmene - og det gjør vondt.

2. Forstoppelse

Symptomer: Magen føles tung, hard og oppblåst og det kan gå mange dager mellom hver gang du får gått skikkelig på do. Appetitten synker og du kan ha mageknip. Det finnes også en annen - ikke så kjent - variant av forstoppelse, nemlig såkalt "skjult forstoppelse". Det går ut på at du som regel har daglige toalettbesøk, men du blir ikke kvitt all avføringen. Da kan ha en følelse av ikke å få tømt deg helt.

Vanlig årsak: Stress får magen til å jobbe tregere - hos noen stopper den helt opp. Andre årsaker kan være altfor fiberfatting kosthold, for lite væsle og for lite mosjon.

Løsning: Sørg for å spise mat med mye fiber - både de oppløselige som fyller tarmene, og de uoppløselige som stimulerer de rytmiske sammentrekningene i tarmen (peristaltikken). Drikk mye vann og suppler med svisker - de egner seg godt til å sette i gang systemet. Husk mosjon, for eksempel ballspill, løping eller aerobic.

3. Irritert tykktarm

Symptomer: Oppblåst mage og uregelmessig avføring som kan veksle mellom forstoppelse og diaré. Du kan ha mageknip, og eventuelt blødning fra endetarmen.

Vanlig årsak: Tykktarmen er irritert med bakterier, sopp eller virus. Det framprovoserer sammentrekninger, og følges ofte av mangelfull produksjon av fordøyelses-enzymer fra lever, galleblære og bukspyttkjertel.

Løsning: Den beste måten å forebygge en irritert tykktarm på, er ved å bygge et sterkt immunforsvaer i tarmen. Veien dit går via sunne kostholdsvaner som er rike på pro- og prebiotiske bakterier. Sørg også for at du spiser godt med oppløselige fibre.

4. Diaré

Symptomer: Flytende eller "løs" avføring, som normalt kommer kort tid etter et måltid. Ofte har du vondt i magen eller magekramper. .

Vanlig årsak: Avføringen beveger seg for raskt gjennom tykktarmen. Mange ganger er grunnen til problemene en irrritert tykktarm, men diaré kan også skyldes at det er bestemte matvarer du ikke tåler. En annen årsak kan være at avføringen fyller for lite - da må du spise mer mat med oppløselige fibre.

Løsning: Styrk tarmfloraen din ved å spsie probiotiske bakterier - husk å fore de gode bakteriene med prebiotika - altså fibre, Det er også viktig å spise regelmessig, og tilpasse store mengder som gjør at magen fyller godt i tarmen slik at den kan sette i gang tarmbakteriene.