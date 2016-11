Hvem husker best: Menn eller kvinner?

Åååhhh... Jeg har det på tunga. Har du noengang tenkt slik når du spiller Trivial Pursuit eller kjenner igjen et ansikt, men du har ikke sjans til å huske navnet på vedkommende?

Spørsmålet er om disse situasjonene oftest oppstår hos menn eller kvinner? Dette har forskerne sett nærmere på, og svaret er klart: Kvinner husker best. I hvert fall yngre kvinner, for forskjellen utlignes nemlig i takt med at vi kommer i overgangsalderen. Det er særlig innlæringsevnen og korttidshukommelsen som forringes med synkende østrogennivå.

Boost hukommelsen med disse fem tipsene:

Tænk hvis du aldrig glemte, hvor du havde lagt de nøgler. Heldigvis er der masser, du selv kan gøre for at blive bedre til at huske - uanset din alder.

Tenk hvis du aldri glemte hvor du hadde lagt nøklene dine. Heldigvis er det mye du kan gjøre selv for å huske bedre - uansett alder.

1) Gjentagelse gjør at du husker bedre, så er det et nummer du gjerne vil huske, si det flere ganger høyt for deg selv og skriv det eventuelt ned.

2)Tren hjernen din med for eksempel å lære et nytt språk, lære deg å spille et nytt instrument eller ved å spille spill.