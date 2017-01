Kvinner eller menn?: Dette kjønnet tar skade av overtidsjobbing

Menn slipper lettere unna

Mens hardtarbeidende kvinner er overrepresentert ved flere sykdommer, viste undersøkelsen at menn med lange arbeidsuker har økt risiko for gikt. Imidlertid har menn med en arbeidsuke på 41-50 timer lavere risiko for hjertesykdom, lungesykdom og depresjon, enn de mennene som jobber 40 timer eller mindre i uken.

Årsaken til den negative tendensen for kvinner med lange arbeidsuker, er ikke klar. Tidligere forskning viser imidlertid at kvinner har en tendens til å ta ansvaret når det kommer til familien, og risikerer derfor å oppleve et større press, og mer stress, enn menn som jobber mye.

I tillegg kan jobben føles mindre tilfredsstillende for kvinner, fordi de sliter med balansen mellom jobb og familieliv, mener forskerne bak studien.