Lett på trykket

Du kan ikke kontrollere blodtrykket ditt hundre prosent, fordi gener og alder spiller en vesentlig rolle. Risikoen bestemmes imidlertid i stor grad av livsstilen din, og med relativt små justeringer, kan du senke blodtrykket til et mye sunnere nivå.

Blodtrykket følger vekta

Veier du for mye, så påvirkes hormonene i en retning som øker blodtrykket. For hvert kilo du legger på deg, reduseres blodtrykket med 1 mm Hg, så hvis du er overvektig og går ned 5-10 kilo, vil det gjøre en gigantisk forskjell for blodtrykket ditt.

Spis blodtrykket ned

Hvis du justerer litt på maten du spiser, så kan du også senke blodtrykket markant. Du skal først og fremst spare på saltet, for det suger vann inn i blodårene slik at trykket stiger. Ni av ti får i seg for mye salt, og hvis du er en av dem kan du med fordel også spise mindre lakris, hurtigmat, brød og kjøttpålegg. Like viktig som å spare på saltet, er det imidlertid å få i seg nok av mineralet kalium. Kalium senker blodtrykket fordi det får blodårene til å utvide seg slik at trykket faller. Øk inntaket av grønnsaker, belgfrukter og nøtter.

Høy puls – lavt blodtrykk

Du oppnår en positiv effekt på blodtrykket allerede ved en halvtimes moderat aktivitet. Når musklene jobber, skiller de nemlig ut en lang rekke signalstoffer som kalles cytokiner. Cytokinene sirkulerer med blodet og kan få blodårene til å trekke seg sammen eller utvikde seg, noe som får blodtrykket til henholdsvis å stige eller synke. Mosjon får blodtrykket til å synke.

Drikk - med måte

En enhelt daglig får faktisk blodtrykket til å synke litt, mens et høyere alkoholforbruk har stikk motsatt effekt. Ettersom alkohol har mange andre negative effekter på kroppen, kan det imidlertid ikke anbefales å begynne og drikke for blodtrykkets skyld.

Ro i sinnet – ro i blodtrykket

Akutt stress over en bilkø som ikke rører seg av flekken, eller nøkler som på mystisk vis har forsvunnet akkurat når du skal ut av døra, kan få blodtrykket til himmels. Normalt sett vil det synke ganske raskt igjen. Men hvis hverdagen er kronisk stresset, kan det høye blodtrykket også bli kronisk. Yoga, meditasjon eller samtaler med en venninne, kan kanskje berolige trykket, men andre ganger må det omfattende endringer til for å få tak i roten til problemet, og bli kvitt stresset.