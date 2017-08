Du har hard avføring og går sjelden på do

Forstoppelse oppstår hvis du har avføring mindre enn to ganger i uka. Men også hvis endetarmen ikke tømmes tilstrekkelig når du er på do, til tross for daglig avføring.

Vanlige symptomer på forstoppelse

Kvalme, følelse av å være utilpass, vondt i magen og kanskje oppkast fordi avføring og luft hoper seg opp i tarmene.

Avføringen er ofte hard og kuleformet. Uten behandling kan forstoppelse gi hemoroider og rifter i endetarmen.

Derfor får du forstoppelse

Forstoppelse skyldes ofte uregelmessige toalettvaner, for lite fiber, for lite vann og for mye inaktivitet. Det kommer også lett i ferien når du ikke får gått på do og spist som du pleier.

Dette kan du gjøre ved forstoppelse

Dropp hvitt brød og spis mer fiber fra for eksempel kål, bær, havregryn og belgfrukter. Fiber binder væske, slik at avføringen blir myk og glir raskere gjennom systemet. Drikk mye vann til, for fiber uten væske kan gi mer forstoppelse. Vær fysisk aktiv hver dag for å øke blodtilførselen til tarmene og gjøre dem mer medgjørlige.

