Derfor får du vondt i magen av gluten

Ekspertene vet fortsatt ikke hvorfor gluten-intoleranse oppstår, men det ser ut til å være en liten arvelig tendens. Av de én–to prosentene man antar har sykdommen, er det trolig bare en firedel som får diagnosen.

Dette kan du gjøre ved glutenintoleranse

Unngå hvete, rug og bygg, slik at tarmslimhinnen får mulighet til å leges. Det er viktig at du unngår gluten helt – også selv om du ikke merker noe etter en enkelt brødskive. Hvis tarmslimhinnen blir skadet, vil det på sikt øke risikoen for blant annet beinskjørhet og noen typer kreft. I stedet for matvarer som brød, myslibarer, kake, knekkebrød, kjeks og pasta kan du spise produkter lagd av ris, mais, bokhvete, quinoa, hirse, belgfrukter, potet og glutenfri havre. Dessverre er du nødt til å finlese varedeklarasjoner, for gluten skjuler seg i overraskende mange produkter.

Slik spiser du glutenfritt.