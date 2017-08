Du får vondt når du drikker melk

Laktoseintoleranse betyr at du ikke tåler melkeprodukter. Det skyldes at du ikke produserer nok av det enzymet som skal spalte melkesukkeret slik at det kan tas opp i blodet.

Vanlige symptomer hvis du ikke tåler melk

Magesmerter, oppblåsthet, rumling i magen, luft og vannaktig diaré etter at du har spist eller drukket meieriprodukter. For noen kommer reaksjonen med det samme, for andre kan det gå opptil seks timer før symptomene dukker opp.

Derfor får du vondt i magen av melk

Vi mennesker er ikke skapt til å drikke melk i voksen alder, og i landene rundt ekvator blir nesten 100 prosent av befolkningen laktoseintole­rante etter tre–fireårsalderen. Gjennom evolusjonen har likevel de fleste i Nord-Europa utviklet en evne til å bryte ned melkesukker, og i Norge har bare rundt to–tre prosent laktoseintoleranse. Derimot er det slik at vi kan ha problemer med å bryte ned melkesukker i perioder, for eksempel i ukene etter en mageinfeksjon. Selv om du normalt tåler melkeprodukter, kan de altså gi mage­problemer når kroppen blir presset til det ytterste. Hold deg derfor unna melk de siste par dagene før et stort løp eller lignende, hvis du ofte får magesmerter etter at du har trent skikkelig hardt.