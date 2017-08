Du får problemer med magen spesielt når du er stresset

Stress kan også sette seg i magen. Rundt halvparten av dem som har mageproblemer, får det i stressede perioder.

Vanlige symptomer på stress

Kramper, smerter, oppblåsthet, diaré eller hard mage.

Hvis årsaken er stress, følger andre symptomer som dårlig søvn, irritasjon og glemsomhet ofte med.

Derfor får du mageproblemer av stress

Har du fått dårlig mage av stress, kan det skyldes mangel på søvn, for lite overskudd til mosjon, at du spiser for fort og har uregelmessige matvaner.

Dette kan du gjøre ved stress

De fleste sykdommer gir flere symptomer når man er stresset, så det er viktig å sjekke om du også feiler noe annet. Hvis ikke, må du komme til kjernen i problemet. Ligger årsaken hjemme eller på jobben? Snakk med dine nærmeste om problemene, og sørg for å prioritere oppgavene.

Bli kvitt mageproblemene ved å spise og trene vekk stresset.