Magesår er et sår i magesekkens eller tolvfingertarmens slimhinne. Et magesår oppstår når det beskyttende laget av slimhinnen ødelegges, slik at den sterke magesyren etser og skaper sår.

Symptomer på magesår

en bitende, brennende følelse øverst i magen.

Det kan føles litt som når du er skikkelig sulten.

Du kan også bli kvalm, få sure oppstøt, halsbrann og eventuelt ha mindre lyst på mat enn du pleier.

Smertene kommer ofte når magesekken er tom - for eksempel om natta.

Dette gjør du ved mistanke om magesår

Du kan finne ut om du har magesår ved å ta en gastroskopi-undersøkesle. Det vi si at du får en kikkert ned i magesekken slik at legen kan se slimhinnen og ta en vevesprøve.

Hvis du begynner å kaste opp blod eller få en tjærelignende svart avføring, så kan det være et teng på at det blør fra et blodkar i selve magesåret. Da bør du kontakte lege umiddelbart. Det samme gjelder hvis smertene plutselig blir veldig kraftige og kanskje stråler ut i ryggen. Går det hull på magesekken, så kan magesyren komme ut i bukhulen, og det er en tilstand som potensielt er livstruende.